Бойцы ВСУ у Хатнего и Григоровки под Харьковом отказались выходить на позиции

Военнослужащие 22-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в район вызваны подразделения военной полиции. Предположительно, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского, рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области.

Кроме того, в Купянске Харьковской области подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий из 8,6 тыс. Как сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, ВСУ блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи человек используются там как живой щит.

Ранее Харьков оказался под массированными ударами.