Эксперты увидели признак возможного нападения США на Ближнем Востоке

Colonelcassad: США перебросили самолеты-заправщики на Ближний Восток
Vitaliy Rusavskiy/Global Look Press/Keystone Press Agency

США передислоцировали стратегические самолеты-заправщики на Ближний Восток, что может свидетельствовать о подготовке к возможным силовым операциям в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Colonelcassad.

Хотя сами заправщики не несут ударных функций, их присутствие критически важно для обеспечения длительных авиационных операций.

«Не исключено, что это может преследовать угрозу либо атаковать подземные ядерные объекты Ирана (особенно в Фордо и Исфахане), или же подземные базы хуситов в горах», — отмечается в публикации.

Во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к потенциальному военному конфликту. Кейн отметил, что США живут в динамичные, потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут. Генерал добавил, что противники Вашингтона сегодня действуют более скоординированно, чем раньше.

Также 30 сентября в США собрались представители высшего военного руководства страны. Перед генералами и адмиралами выступил глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что новой миссией возглавляемого им министерства будет «подготовка к войне ради защиты мира». Он назвал пацифизм опасным и наивным.

Ранее Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги».

