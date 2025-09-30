На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон призвал готовиться к войне

Генерал Дэн Кейн: США должны быть готовы к войне
true
true
true
close
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Соединенные Штаты должны быть готовы к потенциальному военному конфликту, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале PBS NewsHour.

Кейн отметил, что США живут в динамичные, потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут. Генерал добавил, что противники Вашингтона сегодня действуют более скоординированно, чем раньше.

30 сентября глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

Ранее Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги».

