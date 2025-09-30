Журналисты увидели в кабинете Лукашенко модель ракетного комплекса «Орешник»

На столе в кабинете белорусского президента Александра Лукашенко находится модель ракетного комплекса «Орешник». Соответствующее фото опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

В подписи к фотографии говорится: «Орешник» в Белоруссии. Рассмотрели в кабинете Первого.»

26 сентября министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник» не означает бездумную гонку вооружений. Он подчеркнул, что размещение «Орешника» осуществляется в строгом соответствии с международным правом, а также с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

За день до этого Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс уже направляется в Белоруссию.

6 декабря 2024 года белорусский лидер попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском.

Ранее Лукашенко раскрыл планы по размещению «Орешника» в Белоруссии.