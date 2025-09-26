На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике

МИД Белоруссии: размещение «Орешника» не означает бездумную гонку вооружений
true
true
close
Global Look Press

Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» не означает бездумную гонку вооружений. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер», — заявил министр.

Рыженков подчеркнул, что размещение российских ракетных комплексов на территории республики осуществляется в строгом соответствии с международным правом, а также с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025». В это время была проведена отработка планирования нанесения ударов нестратегическим ядерным оружием и развертывание комплекса «Орешник».

25 сентября президент республики Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Белоруссию.

6 декабря 2024 года белорусский лидер попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском.

Ранее Лукашенко раскрыл планы по размещению «Орешника» в Белоруссии.

