В МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике

Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» не означает бездумную гонку вооружений. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер», — заявил министр.

Рыженков подчеркнул, что размещение российских ракетных комплексов на территории республики осуществляется в строгом соответствии с международным правом, а также с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025». В это время была проведена отработка планирования нанесения ударов нестратегическим ядерным оружием и развертывание комплекса «Орешник».

25 сентября президент республики Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже направляется в Белоруссию.

6 декабря 2024 года белорусский лидер попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском.

