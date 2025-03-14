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Лукашенко раскрыл планы по размещению «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: к концу 2025 года Белоруссия будет готова разместить два «Орешника»
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Evgenia Novozhenina/Reuters

К концу 2025 года Белоруссия будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить <...> Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться», — заявил Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко отметил, что на данный момент Белоруссия еще не получила ракеты «Орешник» от российской стороны.

6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее стало известно, что в Москве зацвел орешник.

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