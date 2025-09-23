На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу ВСУ в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака российской стороны проводилась с помощью ударных беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии. В ходе наступательных действий было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок украинских подразделений.

Кроме того, в ходе атаки были поражены места хранения и запуска беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 152-х районах.

В сводке Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска. По данным ведомства, украинские войска при этих действиях потеряли более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубицу М198.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

