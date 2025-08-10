Российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивающий переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В публикации говорится, что российские бойцы с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение украинским складам с дронами большой дальности и пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 134-х районах.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писало, что позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области.

Он добавил, что в лесистой местности на западе Синельникова бойцы российской группировки «Север» продвинулись на 300 метров и заняли украинские позиции.

10 августа сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Юг» в течение суток уничтожили 15 пунктов управления дронами украинской стороны.

Ранее стало известно о канале передачи оружия ВСУ криминальным группировкам Киева.