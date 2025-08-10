На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные атаковали железнодорожный узел в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России уничтожили железнодорожный канал переброски ВСУ в Донбасс
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивающий переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В публикации говорится, что российские бойцы с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение украинским складам с дронами большой дальности и пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 134-х районах.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писало, что позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области.

Он добавил, что в лесистой местности на западе Синельникова бойцы российской группировки «Север» продвинулись на 300 метров и заняли украинские позиции.

10 августа сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Юг» в течение суток уничтожили 15 пунктов управления дронами украинской стороны.

Ранее стало известно о канале передачи оружия ВСУ криминальным группировкам Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами