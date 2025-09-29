На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщины в ВСУ пожаловались на домогательства со стороны сослуживцев

Do Rzeczy: женщины-военнослужащие в ВСУ все чаще жалуются на домогательства
true
true
true
close
Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские женщины-военнослужащие стали чаще жаловаться на домогательства со стороны сослуживцев в ВСУ. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

«Я никогда раньше не сталкивалась с домогательствами. Я не была готова к мысли, что тебя могут лапать, унижать или говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь», — пожаловалась девушка, которая служит медиком.

Другая женщина сообщила, что ей пришлось «подчиниться» сослуживцу, потому что она опасалась, что тот ее покалечит.

10 сентября СМИ сообщили, что на Украине идет подготовка к мобилизации женщин. По данным журналистов, в бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

В украинской 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.

Ранее Залужный рассказал об ужасах, которые ждут украинцев на передовой.

