СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине

На Украине идет подготовка к мобилизации женщин. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут «прогрев» и подготовка к мобилизации женщин», — объяснил источник.

По его данным, в бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

Также в российских силовых структурах рассказали, что в украинской 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.

8 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

Действие нововведения, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

