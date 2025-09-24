Украинских военных на фронте ждет гибель, ранение или психологический слом. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный изданию «Зеркало недели».

«Фактически гибель, ранения или психологический слом являются неминуемыми последствиями долгого пребывания на переднем крае в современных условиях. Это сегодняшняя реальность, о которой известно и тем, кто уклоняется от мобилизации, и тем, кто ждет своей участи в самоволке или резервном батальоне», — сказал он.

Кроме того, Залужный заявлял, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте. Он отметил, что на данный момент необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне. По словам экс-главкома ВСУ, надо создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития передовых оборонных технологий. Залужный также предложил мобилизовать необходимое количество специалистов в сфере софт-решений, которые могли бы углубить научный потенциал украинской армии.

Ранее Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской.