На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военкор заявил, что солдатам США нельзя иметь фото родственников

Военкор Сладков: в армии США фото родственников приравниваются к порнографии
true
true
true
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Американским солдатам нельзя иметь при себе фотографии родственников, так они «приравниваются» командованием к порнографии, рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову военный корреспондент Александр Сладков, написавший книгу «Армия США. Как все устроено». Видео беседы опубликовано на Rutube.

«Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — объяснил журналист.

По его словам, в военных пытаются заглушить самолюбие и другие качества, которые «мешают» службе в качестве рядовых.

30 сентября на базе морской пехоты в Вирджинии состоится встреча главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов армии США. По данным АВС News, Хегсет выступит с речью о восстановлении «воинского духа» в вооруженных силах и представит новые стандарты для достижения этой цели.

Ранее в США заявили о нежелании воевать с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами