Российский военкор заявил, что солдатам США нельзя иметь фото родственников

Американским солдатам нельзя иметь при себе фотографии родственников, так они «приравниваются» командованием к порнографии, рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову военный корреспондент Александр Сладков, написавший книгу «Армия США. Как все устроено». Видео беседы опубликовано на Rutube.

«Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — объяснил журналист.

По его словам, в военных пытаются заглушить самолюбие и другие качества, которые «мешают» службе в качестве рядовых.

30 сентября на базе морской пехоты в Вирджинии состоится встреча главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов армии США. По данным АВС News, Хегсет выступит с речью о восстановлении «воинского духа» в вооруженных силах и представит новые стандарты для достижения этой цели.

