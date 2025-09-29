На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что глава Пентагона осудит с генералами «возрождение боевого духа»

ABC: встреча главы Пентагона Хегсета с генералами продлится всего 30 минут
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Встреча главы Пентагона Пита Хегсета с генералами армии США может продлиться всего 30 минут. Об этом сообщил телеканал АВС News со ссылкой на источники.

По словам пяти американских чиновников, на необычном собрании нескольких сотен высокопоставленных американских генералов и адмиралов Хегсет выступит с речью о восстановлении «воинского духа» в вооруженных силах США и представит новые стандарты для достижения этой цели.

Еще два источника заявили, что встреча может продлиться всего 30 минут.

Ранее The Washington Post сообщила, что глава Пентагона приказал сотням генералов и адмиралов армии США в срочном порядке собраться на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября. Причина не уточнялась. Встречу намерен посетить президент США Дональд Трамп.

По данным CNN, глава Минобороны намерен рассказать детали реорганизации ведомства в министерство войны, а также обозначить новые стандарты для военнослужащих.

Ранее Пентагон запретил журналистам без согласования публиковать информацию от источников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами