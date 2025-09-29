В США сообщили, что глава Пентагона осудит с генералами «возрождение боевого духа»

ABC: встреча главы Пентагона Хегсета с генералами продлится всего 30 минут

Встреча главы Пентагона Пита Хегсета с генералами армии США может продлиться всего 30 минут. Об этом сообщил телеканал АВС News со ссылкой на источники.

По словам пяти американских чиновников, на необычном собрании нескольких сотен высокопоставленных американских генералов и адмиралов Хегсет выступит с речью о восстановлении «воинского духа» в вооруженных силах США и представит новые стандарты для достижения этой цели.

Еще два источника заявили, что встреча может продлиться всего 30 минут.

Ранее The Washington Post сообщила, что глава Пентагона приказал сотням генералов и адмиралов армии США в срочном порядке собраться на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября. Причина не уточнялась. Встречу намерен посетить президент США Дональд Трамп.

По данным CNN, глава Минобороны намерен рассказать детали реорганизации ведомства в министерство войны, а также обозначить новые стандарты для военнослужащих.

Ранее Пентагон запретил журналистам без согласования публиковать информацию от источников.