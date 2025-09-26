На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о нежелании воевать с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор: никто на Западе не хочет воевать с Россией
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители стран Европы и Америки не хотят прямого военного столкновения их стран с Россией. Об этом в соцсети X заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал», — подчеркнул американский военный.

По словам Макгрегора, у жителей европейских стран нет желания вести боевые действия против России.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО по сбитию российских самолетов.

