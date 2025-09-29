На видео сняли попытку украинского перехватчика Як-52 сбить российскую «Герань-3»

На видео сняли неудачную попытку украинского самолета Як-52 сбить новый российский реактивный беспилотник-камикадзе «Герань-3» в Чернигове. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах можно увидеть, как «Герань» в небе догоняет, а после и перегоняет украинское воздушное судно, поднятое для перехвата БПЛА. Однако у Як-52 не хватает скорости и маневренности, чтобы угнаться и ликвидировать дрон Вооруженных сил (ВС) России. В результате БПЛА, который может развивать крейсерскую скорость 550–600 км/ч, продолжил свой боевой полет.

До этого бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный сообщил о больших потерях из-за ударов российских БПЛА. По его словам, атаки дронов приводят к потерям среди бойцов и техники украинской армии в 80 процентах случаев.

Залужный также признал, что ВСУ находятся в тупике, так как не смогли быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделала Россия. Экс-главком, в частности, упомянул FPV-дроны на оптоволокне, которые есть на вооружении ВС РФ. По его словам, они могут успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.