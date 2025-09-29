На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали учебное заведение в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию лицея в Васильевке
true
true
true
close
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Украинские военнослужащие нанесли артиллерийский удар по зданию профессионально-технического лицея в городе Васильевка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее фасад и остекление здания получили повреждения, то же касается прилегающей территории спортивного зала.

«На месте работают оперативные службы», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что специалисты тщательно документируют все обстоятельства обстрела. Собранные к текущему моменту материалы уже передали в следственные органы для последующего возбуждения уголовного дела.

«Целенаправленный удар по учебному заведению — это уже даже не военное преступление, это акт чистейшего терроризма», — добавил Балицкий.

22 сентября украинские дроны атаковали Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции. Мэр населенного пункта Максим Пухов сообщил, что ударам подверглась территория предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения Энергодара. В результате слесарь 1962 года рождения получил тяжелое ранение, ему потребовалась госпитализация.

Ранее в Запорожской области во время атаки со стороны ВСУ пострадали 14 человек.

