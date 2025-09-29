На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омбудсмен отреагировала на гибель ребенка от падения БПЛА в Подмосковье

Омбудсмен назвала трагедией гибель бабушки и внука при ударе БПЛА в Подмосковье
Inna Varenytsia/Reuters

В результате налета БПЛА в Подмосковье погибли бабушка и ее шестилетний внук, что является настоящей трагедией. Об этом сообщила региональный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«У нас сегодня трагедия. <...> Нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду. Вся помощь, как сказал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, будет оказана!» — написала она.

Она призвала местных жителей беречь себя и быть бдительными.

29 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о смерти 76-летней женщины и ее внука в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, в частном доме произошел пожар на фоне удара беспилотника. Воробьев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.

Воробьев отметил, что несколько домов получили повреждения: пострадало остекление и фасады, нарушено уличное освещение.

Ранее появилось видео уничтожения беспилотника над Московской областью.

