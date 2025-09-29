На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В результате атак БПЛА ВСУ в подмосковном Воскресенске погибли люди

Воробьев: в Подмосковье в частном доме при атаке БПЛА погибли бабушка с внуком
Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

В результате пожара в частном доме, который произошел на фоне атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подмосковном Воскресенске погибли 2 человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал он.

Воробьев отметил, что несколько домов получили повреждения: пострадало остекление и фасады, нарушено уличное освещение.

«Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — добавил глава региона.

Утром 29 сентября министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 сентября средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России.

По данным ведомства, в период с 23:00 28 сентября до 7:00 29 сентября по московскому времени силы ПВО перехватили 78 дронов. Из них 24 сбили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, по девять — над Воронежской и Смоленской областями, семь — над Калужской, четыре — в Московском регионе, три — в Орловской области и один — в Курской.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
