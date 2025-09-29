Появилось видео уничтожения беспилотника над Московской областью

Очевидцы засняли на видео момент уничтожения одного из украинских беспилотных летательных аппаратов над подмосковным Воскресенском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как в ночное время в небе возникает сильный взрыв. Появляется оранжевое зарево.

Утром 29 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. 76-летняя женщина и ее шестилетний внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 сентября силы ПВО сбили над регионами России 84 дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.