Российский боец рассказал об использовании мин в виде IQOS Украиной

РИА Новости: ВСУ начали использовать самодельные мины-приманки в виде IQOS
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты IQOS. Об этом в интервью РИА Новости рассказал оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель.

По его словам, украинские солдаты постоянно изобретают самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные вещи.

«В виде гриба делают — идешь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают», — рассказал боец.

Дизель отметил, что подобные мины особенно опасны для мирных жителей и военных, поскольку они выглядят как безобидные вещи.

До этого сапер роты разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным «Буш» заявил, что ВСУ используют самодельные взрывные устройства для минирования электронных сигарет, которые оставляют на своих позициях или в лесополосах в Запорожской области. Военный пояснил, что при попытке включить электронную сигарету поражаются в первую очередь лицо и руки.

Ранее боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
