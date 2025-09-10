Российские военные сообщили, что ВСУ разбрасывают минированные электронные сигареты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют самодельные взрывные устройства для минирования электронных сигарет, которые оставляют на своих позициях или в лесополосах в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС сапер роты разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Буш.

По словам собеседника агентства, на этом направлении все чаще военные фиксируют новые виды минирования самодельными взрывными устройствами.

«Например, распространены сейчас электронные сигареты, которые закончились, их противник разобрал, вставил туда электродетонатор, какое-то взрывчатое вещество и выкинул в лесополосу, и наши ребята поднимают», — заявил Буш.

Военный пояснил, что при попытке включить электронную сигарету поражаются в первую очередь лицо и руки. Буш отметил, что мины-ловушки ВСУ также устанавливают на своих оставленных позициях, под видом вещей, брошенных при отступлении.

В августе британское издание The Guardian писало, что Украина в настоящее время является одним из самых заминированных государств в мире. По информации издания, площадь заминированных земель составляет около 25% от всей украинской территории. По подсчетам Института международных политических исследований (ISPI), по состоянию на июнь 2025 года взрывчатыми веществами «нашпигованы» 139 тыс. квадратных километров территории Украины, что больше, чем площадь всей Англии (130 тыс. квадратных километров).

