Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

Минобороны России

Участник специальной военной операции (СВО) военнослужащий Сергей Деев дважды успешно провез российские штурмовые группы через заминированный участок местности к позициям украинских вооруженных сил. Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) поделилось его историей в своем Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, перед российскими штурмовиками стояла задача преодоления открытого пространства протяженностью около двух километров с целью доставки штурмового отряда непосредственно к оборонительным позициям противника.

«Я ехал по полю и объезжал места, где были мины, наводчик вел огонь по опорнику ВСУ, в это же время первая штурмовая группа подбиралась через лесополосу к противнику. По нам летело все и со всех сторон» – рассказал Деев.

Он добавил, что наводчик получил ранение – осколки задели его спину и легкое, но он остался жив и в настоящее время находится на лечении в госпитале.

Как сообщили в министерстве, благодаря успешной операции штурмовикам удалось продвинуться к позициям ВСУ, очистить их опорный пункт и закрепиться на нем.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО.

