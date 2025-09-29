Беспилотники атаковали Смоленскую область

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Чиновник добавил, что в данный момент оперативные службы работают на местах происшествий.

Накануне средства ПВО за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами России 14 украинских беспилотников. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

