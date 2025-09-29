На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники атаковали Смоленскую область

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над Смоленской областью
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Чиновник добавил, что в данный момент оперативные службы работают на местах происшествий.

Накануне средства ПВО за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами России 14 украинских беспилотников. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами