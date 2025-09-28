БПЛА атаковали два региона России

За девять с половиной часов над двумя регионами РФ ликвидировали 14 дронов. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

Как уточняется, БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 13:30 до 23:00. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее в Белом доме задумались о поставках Украине Tomahawk.