При ракетном обстреле Белгорода ранены двое

При ракетном обстреле Белгорода пострадали два местных жителя. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что мужчина был ранен осколком в живот, а женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма» (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

До этого чиновник заявил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы предпринимают «максимальные меры», чтобы переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении жителей об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Гладков призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

