Гладков: из-за ударов ВСУ в Белгородской области есть перебои с электричеством

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области, наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас с последствиями произошедшего разбираются, будут предприниматься максимальные меры, чтобы переподключить все к резервной генерации.

«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА», — добавил губернатор.

Он отметил, что медицинские учреждения региона перешли на резервные источники питания.

Вечером 28 сентября в некоторых частях Белгорода после взрывов пропало электричество. Жители нескольких районов сообщили об отключении света. Некоторые жалуются и на перебои в водоснабжении. В некоторых частях Белгорода виден дым. Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в поселке Чернянка и в городе Старый Оскол, которые удалены от Белгорода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.