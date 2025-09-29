На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска заняли весь юг ДНР

Российские бойцы группировки «Центр» взяли под контроль весь юг ДНР
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации полностью заняли и контролируют южную часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал Герой России, заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов.

Он отметил, что после освобождения в январе 2025 года населенного пункта Курахово российские войска продвинулись более чем на 60 километров и вошли на территорию Днепропетровской области. Сейчас российские бойцы осуществляют полный контроль за югом ДНР.

Иванов уточнил, что с января по конец сентября 2025 года российская армия освободила 4714 кв. км. Из них больше всего в ДНР — свыше 3,3 тыс. кв. км, в Харьковской области — около 540 кв. км, в Сумской области — около 220 кв. км, в Днепропетровской области — около 175 кв. км.

28 сентября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в Кировске в Донецкой народной республике проводят зачистку пригородной территории.

Ранее российские войска взяли под контроль три села в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
