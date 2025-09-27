МО: войска РФ освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое под Днепром

Вооруженные Силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневном релизе российского оборонного ведомства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» освободила село Степовое в Днепропетровской области, а «южная» группировка — населенный пункт Майское в ДНР.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль 2519 зданий в донецком Кировске. Российским бойцам удалось занять более выгодные рубежи и позиции. На следующий день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских войск постепенно завершают зачистку города от остатков формирований ВСУ. По его словам, штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии, авиации и расчетов тяжелых огнеметных систем.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль с начала 2025 года.