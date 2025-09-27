На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль три села в зоне СВО

МО: войска РФ освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое под Днепром
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневном релизе российского оборонного ведомства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» освободила село Степовое в Днепропетровской области, а «южная» группировка — населенный пункт Майское в ДНР.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль 2519 зданий в донецком Кировске. Российским бойцам удалось занять более выгодные рубежи и позиции. На следующий день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских войск постепенно завершают зачистку города от остатков формирований ВСУ. По его словам, штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии, авиации и расчетов тяжелых огнеметных систем.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль с начала 2025 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами