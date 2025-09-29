На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильские военные взяли в осаду больницу в Газе

WAFA: израильская армия осадила больницу в Газе
Abed Khaled/AP

После израильского обстрела не менее 90 палестинцев оказались заблокированы в здании больницы в городе Газе. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

По имеющимся данным, израильские войска выпустили по больнице «Хиллу» несколько артиллерийских снарядов. Среди заблокированных на территории медицинского учреждения находятся онкологические больные и не менее 12 недоношенных младенцев.

Панарабский телеканал Al Jazeera сообщил, что здание больницы окружено израильскими танками и тяжелой техникой, которые перекрыли въезд и выезд.

28 сентября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один высотный дом на юге сектора Газа.

Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября. Как пишет газета Jerusalem Post, израильские военные уже взяли под контроль большую часть территории города.

Ранее Нетаньяху устроил «викторину» во время выступления с трибуны ООН.

Война в Газе
