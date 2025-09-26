Нетаньяху устроил «викторину» на генассамблее ООН

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху устроил «викторину» во время выступления с трибуны ООН
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил своеобразную интерактивную презентацию на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. С трибуны он обратился к присутствующим в зале с вопросами, например, «Кто совершал жестокие расправы над европейцами и американцами?», пишет «Коммерсантъ».

К вопросу предлагалось пять вариантов ответов: «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «Хамас», «Хезболла», «Иран» и «Все вышеперечисленные».

Нетаньяху указал на последний вариант как на правильный.

«Вот что я хотел этим сказать. Наши враги ненавидят нас всех», — подытожил израильский премьер.

Нетаньяху также обратился к палестинскому движению ХАМАС с требованием немедленно прекратить боевые действия и освободить удерживаемых заложников. Взамен он предложил завершить войну в секторе Газа. Премьер-министр Израиля отметил, что его речь транслируется не только через громкоговорители в приграничной зоне с анклавом, но и напрямую доставляется на мобильные устройства руководителей ХАМАС.

Ранее премьер Израиля отказался признавать Палестину.

