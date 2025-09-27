На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Jerusalem Post: ЦАХАЛ контролирует более половины районов Газы
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль большую часть территории города Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«В последние дни ЦАХАЛ расширила масштабы ударов по Газе, нанося их более чем по 140 объектам каждую ночь. […] За это время порядка 800 тыс. жителей города были эвакуированы», – пишет израильский источник.

По сообщению СМИ, Армия обороны Израиля контролирует районы Аль-Нади, Шейх-Аджлин, Зейтун, Шуджайю и Туффу.

ЦАХАЛ в настоящий момент не контролирует ключевой район Аль-Римал, который считается «сердцем» города. Здесь располагается палестинская банковская инфраструктура, правительственные учреждения, университеты и медиа-центры. Кроме того, сообщает JP, тут проживают высокопоставленные представители ХАМАС.

Как отмечается, под контроль израильской армии также не взят район Старый город, расположенный в самом центре Газы. Здесь, по информации агентства, базируются боевые части ХАМАС, использующие исторические здания в качестве укрытия. Кроме того, в планы израильских военных входит сражение за район Аш-Шати, где располагается лагерь палестинских беженцев.

Ранее Нетаньяху предложил ХАМАС сдаться и завершить войну в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
