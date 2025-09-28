Израиль уничтожил еще одну высотку в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один высотный дом на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Момент израильской бомбардировки жилой башни в Мекке в районе Таль-эль-Хава на фоне продолжающихся уже несколько дней операций по атакам на башни в городе Газа», — говорится в публикации.

Сообщается, что все жители здания были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения от ЦАХАЛ.

Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября. Как пишет The Jerusalem Post, армия обороны Израиля уже взяла под контроль большую часть территории города.

По данным издания, бойцы ЦАХАЛ расширили масштабы ударов по Газе, нанося их более чем по 140 объектам каждую ночь. В настоящий момент Израиль контролирует районы Аль-Нади, Шейх-Аджлин, Зейтун, Шуджайю и Туффу, но не установил контроль над ключевым районом Аль-Римал, который считается «сердцем» города.

Ранее Нетаньяху обратился к ХАМАС с трибуны ООН.