На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль уничтожил еще одну высотку в Газе

Al Jazeera: израильская армия уничтожила еще одно высотное здание на юге Газы
true
true
true
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один высотный дом на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Момент израильской бомбардировки жилой башни в Мекке в районе Таль-эль-Хава на фоне продолжающихся уже несколько дней операций по атакам на башни в городе Газа», — говорится в публикации.

Сообщается, что все жители здания были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения от ЦАХАЛ.

Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября. Как пишет The Jerusalem Post, армия обороны Израиля уже взяла под контроль большую часть территории города.

По данным издания, бойцы ЦАХАЛ расширили масштабы ударов по Газе, нанося их более чем по 140 объектам каждую ночь. В настоящий момент Израиль контролирует районы Аль-Нади, Шейх-Аджлин, Зейтун, Шуджайю и Туффу, но не установил контроль над ключевым районом Аль-Римал, который считается «сердцем» города.

Ранее Нетаньяху обратился к ХАМАС с трибуны ООН.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами