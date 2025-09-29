На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОДКБ впервые внесет новые виды оружия в основные документы

«Известия»: ОДКБ впервые внесет лазерное и другие новые виды оружия в документы
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) впервые внесет в свои основные документы новые виды вооружения, в том числе гиперзвуковое, лазерное оружие и беспилотные системы. Таким образом государства — участницы объединения согласуют применение этих вооружений в ответ на военные угрозы, сообщил «Известиям» глава постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, иностранные спецслужбы, террористические и экстремистские сообщества кратно активизировали разведывательную и подрывную деятельность против России и других членов ОДКБ.

«Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей», — сказал парламентарий.

Он заявил, что страны, входящие в организацию, на заседании комиссии организации в Санкт-Петербурге 7 октября должны рассмотреть «Модельное (типовое) соглашение о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». Согласно документу, речь идет об «устройствах и предметах, предназначенных для поражения противника в вооруженной борьбе, а также о комплексах и инструментах современных и будущих достижений науки, техники, используемых в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

Как отметил в беседе с изданием начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, соглашение предусматривает совместное планирование и коллективное взаимодействие при использовании новых видов оружия и технологий, а также совместную экспертизу и информационное обеспечение при их разработке и использовании.

Ранее в Белоруссии задержали шпиона с распечатками документов об учениях ОДКБ.

