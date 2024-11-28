Лидеры стран ОДКБ подписали более десяти документов

По итогам саммита в Астане лидеры стран ОДКБ приняли декларацию и подписали более десяти документов, сообщает корреспондент БелТА.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что для подписания было представлено 14 документов. Он отметил, что все вопросы были предварительно согласованы, рассмотрены и одобрены в ходе заседания уставных органов организации.

Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке. Генеральный секретарь подчеркнул, что в декларации изложена позиция организации по актуальным вопросам международной безопасности, основанная на принципах деятельности ОДКБ, а также отражены основные подходы государств-членов к международному взаимодействию и сотрудничеству, направленные на укрепление глобальной и региональной безопасности.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Александр Лукашенко оценил отсутствие Армении на саммите ОДКБ.