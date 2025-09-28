В Херсоне прогремела третья серия взрывов

В подконтрольном ВСУ Херсоне снова слышны взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Утром и днем в городе уже прогремели две серии взрывов.

После этого в Херсоне были повреждены линии электропередачи: без света остались жители поселка Текстильное, а Днепровский и Центральный районы были частично обесточены. Власти предупредили горожан о возможных перебоях с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

