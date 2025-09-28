Херсон частично обесточен после обстрелов

После обстрелов в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены линии электропередачи. Об этом сообщает в Telegram-канале городская администрация.

Там уточнили, что без света остались жители поселка Текстильное. Частично обесточены Днепровский и Центральный районы.

«Ремонтные работы собираются провести завтра. Возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов», — говорится в посте.

В течение дня в Херсоне прогремели две серии взрывов.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ взяли под контроль Карантинный остров, на котором расположен херсонский микрорайон Корабел. По словам чиновника, российские военные держат остров под огневым контролем, но противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы ВСУ проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях и запускают дроны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Москве порекомендовали не бить по Кремлю.