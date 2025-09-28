В Херсоне прогремела вторая серия взрывов

В Херсоне второй раз за день произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне снова произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Утром в городе тоже прогремела серия взрывов.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ взяли под контроль Карантинный остров, на котором расположен херсонский микрорайон Корабел. По словам чиновника, российские военные держат остров под огневым контролем, но противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы ВСУ проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях и запускают дроны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

