Вэнс сообщил об отказах России от встреч по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказывается от встреч по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, «русские должны проснуться и принять реальность». Политик также уточнил, что Вашингтон обсуждает возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. Тем временем НАТО допустило, что конфликт на Украине завершится переговорами. Однако в Кремле заметили, что переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днем.

Россия отказалась от контактов по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое. За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сказал он.

Вэнс отметил, что «русские должны проснуться и принять реальность». По его словам, многие люди погибают, а Москве якобы «нечем похвастаться». Он задался вопросом: сколько еще человек Россия готова потерять «ради ничтожного малого военного преимущества на земле»?

«Думаю, ответ не так уж и непредсказуем. Но наша позиция здесь, безусловно, заключается в том, что мы продолжим работать ради мира. И мы надеемся, что русские действительно осознают реальность», — отметил вице-президент.

Кроме того, Вашингтон обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации) другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп, добавил политик.

24 сентября Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей «очень дурные» последствия в случае отказа от «добросовестных» переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Давление на Россию

Вооруженный конфликт на Украине, вероятно, завершится переговорами, спрогнозировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в американской военной академии в Вест-Пойнте. Но для этого необходимо надавить на Москву, уверен он.

«Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами», — сказал генсек.

Но Зеленский должен знать, что Украина «защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», отметил Рютте. Генсек заверил, что альянс продолжит поддерживать Киев , а гарантии безопасности Украине позволят сделать «мир прочным».

Рютте добавил, что он неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, и «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров» — усилить давление на Россию.

Позиция Москвы

Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. В этом они [власти Украины] должны отдавать себе отчет. И, думаю, они отдают себе отчет», — отметил он.

Также пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на необходимость «вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций».

Песков добавил, что «в качестве дополнительного трека» нужно работать над реанимацией российских и американских двусторонних отношений. В разговоре с ТАСС официальный представитель Кремля уточнил, что адресованное главе Белого дома приглашение президента России приехать в Москву остается в силе, но «дальше все зависит от решения Трампа».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Однако Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов, подчеркнул он.

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал Лавров.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя в беседе с РИА Новости заявления Вэнса, заявил, что России «надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих».

«Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться», — высказался он.

Константинов добавил, что Россия «обязана заставить» западных политиков «считаться с собой».