В Херсоне произошла серия взрывов

В Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

На всей территории, контролируемой украинскими властями в Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что над Киевом после серии взрывов образовался смог. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что повреждения от ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России получили около 20 объектов в шести районах города. По его словам, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий налета продолжаются.

Он отметил, что на территории города продолжает действовать воздушная тревога. Кличко призвал жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях до отмены воздушной опасности.

