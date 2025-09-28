Вэнс: в последние недели Россия отказывалась от участия в переговорах по Украине

В последние недели Россия якобы отказывалась от участия в двусторонних встречах с представителями Украины, а также от переговоров при участии американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, Вашингтон по-прежнему настроен на достижение перемирия, но «для танго нужны двое». После этого Вэнс обвинил Россию в отказе от участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — заявил вице-президент.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.

