БПЛА ранил мужа и жену при атаке на автомобиль под Белгородом

В Белгородской области супруги пострадали при атаке дрона на автомобиль
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В селе Отрадное супруги пострадали при атаке беспилотника на автомобиль, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), мужчина — непроникающее осколочное ранение живота», — сообщил глава региона.

Он добавил, что пару госпитализировали, а автомобиль поврежден.

Накануне при налете беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. В городе Шебекино два БПЛА атаковали производственное предприятие, были ранены два сотрудника. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранениями головы, спины, плеча и руки, а женщина — осколочные ранения руки и головы. Их госпитализировали. Третью пострадавшую с ранением глаза и осколочным ранением грудной клетки тоже доставили в больницу.

Ранее в белгородском селе вслед за женщиной, раненной при ударе БПЛА, госпитализировали ее мужа.

Атаки БПЛА на Россию
