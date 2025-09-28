После налетов БПЛА на Белгородскую область госпитализировали трех раненых

В Белгородской области при атаке дронов пострадали три человека

При налете беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что в городе Шебекино два БПЛА атаковали производственное предприятие, были ранены два сотрудника. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранениями головы, спины, плеча и руки, а женщина — осколочные ранения руки и головы. Их госпитализировали.

«У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки», --добавил глава области и отметил, что женщину везут в областную клиническую больницу.

Прошлым вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета в дорожное полотно было повреждено остекление в коммерческом объекте. А в городской многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Осколки посекли 10 автомобилей. В течение дня в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. Гладков призывал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

