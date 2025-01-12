В белгородском селе вслед за женщиной, раненной при ударе БПЛА, госпитализирован ее муж

В Белгородской области после атаки БПЛА на село Дунайка медицинская помощь потребовалась и мужу женщины, которую госпитализировали после удара дрона по автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что таким образом число раненых достигло двух.

«У него (супруга пострадавшей. — «Газета.Ru») диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и резаные раны лица», — рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас мужчину перевозят из окружной больницы в областную. Кроме того, при атаке дрона были повреждены три легковых автомобиля.

Днем Гладков сообщил, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. При этом пострадала женщина в селе Головчино. Она получила осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, в хуторе Плотвянка два FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали домовладение, в результате чего осколки посекли кровлю и выбили окна. Также прилеты БПЛА были зафиксированы в поселке Малиновка и селах Ясные Зори и Илек-Пеньковка.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.