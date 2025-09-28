На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Эстонии заметили американские танки, движущиеся к российской границе

Американские танки были замечены в Эстонии в 100 километрах от границы с Россией
Mindaugas Kulbis/AP

В Эстонии очевидцы заметили американские танки M1A1 Abrams в 100 километрах от границы с Российской Федерацией. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Американские танки M1A1 Abrams замечены в Эстонии в 100 км от российской границы», — говорится в сообщении.

19 сентября власти республики заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

По словам военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, инцидент с российскими самолетами, якобы попавшими в воздушное пространство Эстонии, является очередной провокацией Запада. Он подчеркнул, что если российские летчики близко подходят к госгранице какой-либо страны, то российская сторона предупреждает об этом.

Ранее под Херсоном заметили редкий для этих мест танк Abrams.

