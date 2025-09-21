Подразделения ВС России обнаружили на Херсонском направлении американский танк Abrams, это редкость для участка фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных РФ.
«Наши ребята, анпэшники (АНП – артиллерийский наблюдательный пункт. — «Газета.Ru») это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был «Абрамс». Это редкость», — подчеркнул военнослужащий.
Тяжелая техника ВСУ, в том числе западные образцы, редко появляется на Херсонском направлении, так как быстро уничтожается российским огнем, отметил военный.
В сентябре бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий шведский танк Stridsvagn 103 на Сумском направлении.
В июле американское издание The National Interest сообщило, что Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams в ходе боевых действий. Согласно публикации, из 31 переданного танка в эксплуатации осталось четыре единицы.
Ранее танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.