Под Херсоном заметили редкий для этих мест танк Abrams

РИА: под Херсоном замечен редкий для этих мест американский танк Abrams
true
true
true
close
Global Look Press

Подразделения ВС России обнаружили на Херсонском направлении американский танк Abrams, это редкость для участка фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных РФ.

«Наши ребята, анпэшники (АНП – артиллерийский наблюдательный пункт. — «Газета.Ru») это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был «Абрамс». Это редкость», — подчеркнул военнослужащий.

Тяжелая техника ВСУ, в том числе западные образцы, редко появляется на Херсонском направлении, так как быстро уничтожается российским огнем, отметил военный.

В сентябре бойцы спецназа «Анвар» уничтожили редкий шведский танк Stridsvagn 103 на Сумском направлении.

В июле американское издание The National Interest сообщило, что Украина потеряла большую часть полученных от США танков Abrams в ходе боевых действий. Согласно публикации, из 31 переданного танка в эксплуатации осталось четыре единицы.

Ранее танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.

СВО: последние новости
