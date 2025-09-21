На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский летчик объяснил, почему инцидент с МиГ-31 в Эстонии – провокация Запада

Летчик Попов: инцидент с МиГ-31 – очередная провокация Запада
Евгений Биятов/РИА Новости

Инцидент с российскими МиГ-31, которые якобы оказались в воздушном пространстве Эстонии, является очередной провокацией Запада. Об этом aif.ru заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Инцидент с МиГ-31 - очередная провокация Запада. Российские самолеты всегда четко соблюдают ограничения, особенно в сложившейся ситуации никто бы не стал намеренно совершать провокации», — подчеркнул он.

По словам Попова, если российские летчики близко подходят к госгранице какой-либо страны, то российская сторона предупреждает об этом.

Кроме того, по словам военного, нельзя исключать и того, что эстонские средства наблюдения сделали ошибку, так как нет гарантии, что они измеряют размерность полета «до миллиметра».

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией. Власти республики утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В воздух подняли истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее Трамп отреагировал на инцидент с МиГ-31 в Эстонии.

