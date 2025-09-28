ТАСС: ВС России выбили ВСУ с вентиляционного ствола угольного предприятия в ДНР

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в Донецкой народной республике (ДНР) угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское»», — заявил он.

По словам Кимаковского, на этот участок фронта украинская сторона перебрасывает значительные резервы.

До этого советник главы ДНР сообщал, что украинские военнослужащие взяли в заложники нескольких мирных жителей Кировска в ДНР и прикрывались ими во время бегства из города.

По его словам, бойцы ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу гражданских, прятавшихся от обстрелов. Военные держали людей под дулами автоматов и вместе с ними ушли на территорию Украины.

26 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские бойцы за минувшую неделю взяли под контроль 2519 зданий в Кировске. В сражениях на данном участке фронта участвуют подразделения группировки войск «Запад».

Ранее в ДНР заявили, что ВС РФ взяли в полукольцо Красноармейск.