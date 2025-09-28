На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные выбили ВСУ с шахтоуправления на западе ДНР

ТАСС: ВС России выбили ВСУ с вентиляционного ствола угольного предприятия в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в Донецкой народной республике (ДНР) угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское»», — заявил он.

По словам Кимаковского, на этот участок фронта украинская сторона перебрасывает значительные резервы.

До этого советник главы ДНР сообщал, что украинские военнослужащие взяли в заложники нескольких мирных жителей Кировска в ДНР и прикрывались ими во время бегства из города.

По его словам, бойцы ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу гражданских, прятавшихся от обстрелов. Военные держали людей под дулами автоматов и вместе с ними ушли на территорию Украины.

26 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские бойцы за минувшую неделю взяли под контроль 2519 зданий в Кировске. В сражениях на данном участке фронта участвуют подразделения группировки войск «Запад».

Ранее в ДНР заявили, что ВС РФ взяли в полукольцо Красноармейск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами