Украинские военнослужащие взяли в заложники нескольких мирных жителей Кировска в Донецкой народной республике (ДНР) и прикрывались ими во время бегства из города. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу гражданских, прятавшихся от обстрелов. Военные держали людей под дулами автоматов и вместе с ними ушли на территорию Украины.

«Они знали, что наши бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними гражданские. Фактически, люди стали заложниками», — подчеркнул Кимаковский.

Как сказал советник главы ДНР, в данный момент судьба взятых в заложники жителей Кировска неизвестна. Российским солдатам не удалось отследить маршрут военнослужащих ВСУ и гражданских.

26 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские бойцы за минувшую неделю взяли под контроль 2519 зданий в Кировске. В сражениях на данном участке фронта участвуют подразделения группировки войск «Запад».

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» рассказали, что Вооруженные силы РФ постепенно завершают зачистку Кировска от остатков формирований ВСУ.