Небо над Киевом затянуло дымом после серии взрывов

Власти Киева сообщили о смоге над городом в результате многочисленных взрывов
Gleb Garanich/Reuters

Над Киевом после серии взрывов образовался смог. Об этом сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале.

По данным канала, на данный момент уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве низкий. Специалисты отметили, что запах гари может быть даже в тех случаях, когда мониторинговые сервисы показывают, что уровень загрязнения по основным показателям не превышает норму.

«После взрывов запах дыма часто ощущается вблизи мест попаданий или там, куда его приносит ветер», — говорится в сообщении.

Эксперты посоветовали жителям Киева закрывать окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что повреждения от ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России получили около 20 объектов в шести районах города. По его словам, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий налета продолжаются.

Он отметил, что на территории города продолжает действовать воздушная тревога. Кличко призвал жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях до отмены воздушной опасности.

Незадолго до этого RT в Telegram-канале писал, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников.

Ранее на ЗАЭС раскрыли главную цель ударов ВСУ по станции.

