Небо над Киевом затянуло дымом после серии взрывов

Власти Киева сообщили о смоге над городом в результате многочисленных взрывов

Над Киевом после серии взрывов образовался смог. Об этом сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале.

По данным канала, на данный момент уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве низкий. Специалисты отметили, что запах гари может быть даже в тех случаях, когда мониторинговые сервисы показывают, что уровень загрязнения по основным показателям не превышает норму.

«После взрывов запах дыма часто ощущается вблизи мест попаданий или там, куда его приносит ветер», — говорится в сообщении.

Эксперты посоветовали жителям Киева закрывать окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что повреждения от ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России получили около 20 объектов в шести районах города. По его словам, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий налета продолжаются.

Он отметил, что на территории города продолжает действовать воздушная тревога. Кличко призвал жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях до отмены воздушной опасности.

Незадолго до этого RT в Telegram-канале писал, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников.

