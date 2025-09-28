Кличко рассказал о последствиях ночной атаки на Киев

Мэр Кличко: в Киеве повреждения от атаки получили около 20 объектов

Повреждения от ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России получили около 20 объектов в шести районах Киева. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий налета продолжаются. Он отметил, что на территории города продолжает действовать воздушная тревога. Кличко призвал жителей быть осторожными и оставаться в укрытиях до отмены воздушной опасности.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило о повреждении пятиэтажного дома в Киеве.

Незадолго до этого RT в Telegram-канале писал, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Помимо этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

